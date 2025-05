200 studenti musicisti di Noventa, Dueville e Barbarano-Mossano pronti a scatenare il Teatro Comunale di Vicenza

Un’orchestra di duecento adolescenti pronta a scatenare il Teatro comunale di Vicenza

Il 28 maggio alle 18, con replica alle 21, uno straordinario evento che vedrà protagonisti giovani studenti di tre istituti comprensivi ad indirizzo musicale della provincia berica

Vicenza, 26 maggio 2025. Sarà una giornata memorabile quella di mercoledì 28 maggio al Teatro comunale di Vicenza dove, grazie alla collaborazione tra Fidas Vicenza e gli istituti comprensivi ad indirizzo musicale di Barbarano-Mossano, Dueville e Noventa Vicentina, andrà in scena un evento unico nel suo genere a livello regionale, se non addirittura nazionale.

“Chi fermerà la musica. Concerto tributo ai Pooh”, infatti, vedrà protagonisti duecento studenti dell’indirizzo musicale degli istituti comprensivi di Barbarano-Mossano, Dueville e Noventa Vicentina.

“Violini, flauti traversi, sassofoni, chitarre, pianoforti e percussioni riscalderanno l’accogliente Teatro comunale di Vicenza – spiega il prof. Fabio Ferrante, direttore dell’imponente orchestra che sarà accompagnata dalla storica tribute band duevillese “Amici per sempre”. L’evento, che prevede l’ingresso su invito, è davvero straordinario per il numero di componenti dell’orchestra e per la loro giovane età. Probabilmente si tratta di una performance unica nel suo genere a livello regionale, se non addirittura sul panorama nazionale”.

L’orchestra, sotto la direzione del prof. Ferrante, eseguirà dieci dei più grandi successi dei Pooh riarrangiati per orchestra, quindi inediti, a cura dei proff. Gianluca Rizzon e Fiorella Isola, entrambi dell’istituto comprensivo di Dueville. La direzione artistica e la cura del progetto è stata seguita dal prof. Fabio Ferrante dell’istituto comprensivo di Barbarano-Mossano e del prof. Maurizio Camarda dell’istituto comprensivo di Dueville.

A scuola ci si può anche divertire. “Gli studenti coinvolti nell’iniziativa – spiegano i docenti interpreti del percorso formativo – hanno iniziato a preparare questo evento a novembre dello scorso anno, con la stesura degli arrangiamenti e l’organizzazione della serata. E da febbraio di quest’anno hanno iniziato a prepararsi ciascuno per la propria parte”.

L’evento, che gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Vicenza, nonché dei tre Comuni dove hanno sede gli istituti comprensivi protagonisti della serata (Barbarano-Mossano, Dueville e Noventa Vicentina), sarà presentato dall’attrice Alessia Bartolomucci.

Entusiasta il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin commenta: “Siamo orgogliosi di questi giovani che, con il loro impegno, la loro passione e dedizione dimostreranno che con la forza di volontà è possibile scalare grandi vette. Attraverso la loro performance vogliamo lanciare un forte messaggio legato all’importanza del volontariato e del dono del sangue, specie tra i giovani. Un ringraziamento particolare va agli istituti comprensivi per averci reso partecipi di questa meravigliosa esperienza”.