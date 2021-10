17enne trovato con 25 kg di droga

I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato un 17enne senza precedenti residente in zona con 25 kg di marijuana per un controvalore di 25 mila euro. La droga è stata trovata in un’area boschiva della Pedemontana all’interno di una roulotte coperta parzialmente con un telo oscurante, finita al centro dei sospetti per le segnalazioni di cittadini che passeggiavano in zona e vedevano il giovane entrare e poi uscire chiudendo con lucchetto. Il giovane è stato individuato proprio mentre stava entrando nella roulotte. La marijuana era parzialmente essiccata e nel mezzo vi erano gli strumenti per il confezionamento di dosi. L’arresto è stato convalidato e il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Venezia ha disposto la misura restrittiva della permanenza in casa.