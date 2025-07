Da novembre 2025 a maggio 2026 il Teatro Comunale di Vicenza propone una nuova stagione ricca di appuntamenti: 140 eventi tra prosa, danza, musica e spettacoli per famiglie, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età con un cartellone variegato, capace di intrattenere, far riflettere e sorprendere. Servizio di Elisa Santucci.