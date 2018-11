SALUTE – Storica scoperta a Padova: i Pfas interferiscono con gli ormoni

L’importante rivista mondiale di settore, il Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, pubblica i risultati di una indagine condotta dal gruppo di ricerca dell’unità operativa complessa di Andrologia e Medicina della Riproduzione dell’Azienda Ospedale dell’Università di Padova, coordinata dal professor Carlo Foresta in collaborazione con il dottor Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova: “Scoperto il meccanismo inibitorio dei PFAS sul testosterone. Abbiamo dimostrato che i PFAS si legano al recettore per il testosterone, riducendone di oltre il 40% l’attività”. La scoperta verrà presentata venerdì in tutti i dettagli.