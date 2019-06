Il sindaco Rucco incontra il cda di Ipab per i Minori di Vicenza

Il sindaco Francesco Rucco si è recato in visita nella sede di IPAB per i Minori di Vicenza, per un incontro con il consiglio di amministrazione recentemente rinnovato.

“Ho voluto un incontro che andasse oltre la cortesia istituzionale – dichiara il sindaco – e che mi consentisse una conoscenza ed un contatto diretto con gli amministratori dell’ente, chiamati a guidare una realtà piccola ma fortemente impegnata sui bisogni dei minori. L’impegno è importante e sostenuto da progetti e relazioni di qualità, segno di una comunità che sa prendersi cura dei più piccoli”.

“Ringrazio il sindaco Rucco per la visita – dichiara il presidente di IPAB per i Minori di Vicenza, Gian Pietro Santinon -, segno di attenzione non solo verso l’ente ma soprattutto verso le fasce più deboli della città. La sfida ci vede impegnati a rispondere alla povertà educativa, relazionale e sociale attraverso progetti sviluppati all’interno di una preziosa rete territoriale. È stato importante potersi confrontare attivamente con il Sindaco per quelle che sono linee di indirizzo e di azione condivise con l’amministrazione comunale”.

Al sindaco Rucco sono state poi illustrate le caratteristiche, i bilanci, il patrimonio e le strutture dell’Ente. All’incontro hanno partecipato i consiglieri Ipab Paola Pretto e Liliana Zocca, oltre al direttore Marco Bonafede.