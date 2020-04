Due dipendenti della SVT positivi al corona virus

Nelle scorse ore due dipendenti di Società Vicentina Trasporti hanno informato l’azienda di essere positivi al Covid-19. La conferma della positività è giunta a conclusione dei test effettuati immediatamente dopo la manifestazione dei primi sintomi.

Società Vicentina Trasporti esprime solidarietà al personale e vicinanza alle loro famiglie e ringrazia i due dipendenti per il profondo senso di responsabilità dimostrato nell’informare l’azienda delle loro condizioni di salute.

Contestualmente l’azienda, in ottemperanza ai decreti del presidente del Consiglio e alle ordinanze regionali, mantiene inalterate le numerose e severe misure fin qui adottate per garantire la sicurezza del personale e dell’utenza (in particolare per quanto concerne le distanze interpersonali e la copertura assicurativa dei rischi da Covid-19 per i 460 dipendenti) e assicurare al contempo l’essenzialità del servizio. Dall’autorità sanitaria non sono giunte comunicazioni di innalzare le misure di sicurezza o tutela né sono arrivate raccomandazioni atte a giustificare ulteriori provvedimenti restrittivi.