Ulss 8 Berica: 201 i ricoverati Covid, ma l’attività “ordinaria” continua

Sul fronte ospedaliero sono attualmente 201 in ULSS 8 Berica i ricoverati nelle aree Covid: 131 al San Bortolo (di cui 16 in Terapia Intensiva e 19 sub-intensiva), 18 all’ospedale di Noventa Vicentina e 52 all’ospedale di Valdagno.

Nonostante questo sforzo organizzativo e assistenziale straordinario, rimane forte anche l’impegno per garantire le cosiddette attività “ordinarie”. Nel mese di dicembre 2021 sono stati 3.097 gli interventi chirurgici eseguiti in ULSS 8 Berica, mentre le prestazioni ambulatoriali sono state, escluse prestazioni di laboratorio, 92.137.

Per quanto riguarda in particolare l’attività chirurgica, non solo vengono garantiti tutti gli interventi a seguito di urgenze, per il trattamento dei pazienti oncologici e delle patologie tempo-dipendenti (come gli infarti e gli ictus), ma l’Azienda sta continuando a erogare anche la maggior parte degli interventi cosiddetti “non urgenti”, seppure con un’inevitabile rimodulazione delle attività.