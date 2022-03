Zecchinato (Lega-LV): “Ecco la prima giornata regionale dedicata ai Colli Veneti”

“Domenica prossima sarà un giorno in cui si accenderà un faro sui Colli Veneti, un territorio di grandissimo valore e con notevoli potenzialità”. Così il Consigliere regionale Marco Zecchinato dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, promotore della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021 istitutiva della ‘Giornata Regionale dei Colli Veneti’ che ha individuato “Una serie di attività per la valorizzazione della collina veneta, messe in campo in questi mesi grazie all’operatività della Giunta regionale ed alla collaborazione del Comitato Pro Loco Unpli Veneto. Sarà possibile partecipare a numerose attività in questo clima primaverile: escursioni naturalistiche, passeggiate e giri in bici, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici, pranzi in collina, mostre d’arte, percorsi didattici, apertura straordinaria di luoghi suggestivi solitamente chiusi al pubblico, tantissime tappe naturalistiche nei Comuni coinvolti in quattro province venete. Una prima edizione in grande stile che coinvolgerà parchi, ville, cantine, luoghi storici e chiese, per incontrare le diverse esigenze e i vari gusti dei veneti che vorranno prendervi parte”.

“Domenica 27 marzo – prosegue Zecchinato – sarà la prima Giornata dei Colli Veneti, volta a stimolare la conoscenza e la sensibilità verso il patrimonio di risorse naturali, culturali, paesaggistiche, storiche ed eno-gastronomiche tipiche dei colli veneti presenti nelle quattro province venete di Padova, Treviso, Verona e Vicenza”.

“E’ una grande soddisfazione essere riusciti a portare l’attenzione sulla collina – aggiunge il primo firmatario della legge – un territorio cui sono fortemente legato e che custodisce un immenso patrimonio culturale e ambientale. Si tratta di zone sempre più frequentate e che ben si prestano ad uno sviluppo responsabile, etico e sostenibile”.

“Sono previsti più di 200 eventi culturali, sportivi, enogastronomici in tutte le aree collinari – ricorda infine Zecchinato – con la cerimonia ufficiale che si terrà sempre domenica, alle ore 11.00, al Castello di Conegliano. Tutti i veneti e i visitatori della nostra regione sono invitati a partecipare per trascorrere una giornata splendida, all’aria aperta, all’insegna delle bellezze del nostro territorio. Tutti gli eventi, contrassegnati dal logo “Colli Veneti” presentato a palazzo Ferro Fini qualche settimana fa, sono consultabili sul sito www.unpliveneto.it”.