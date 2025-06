Volkswagen Polo compie 50 anni: la piccola leggenda dell’auto che ha conquistato generazioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Per molti automobilisti, la prima auto non è solo un mezzo di trasporto: è un ricordo affettivo, spesso legato ai primi viaggi, alle lezioni di guida o alle vacanze con gli amici. Per migliaia di persone, questo legame affettivo ha un nome preciso: Volkswagen Polo. Nel 2025, la compatta tedesca spegne 50 candeline, un traguardo che celebra mezzo secolo di affidabilità, sobrietà e qualche guizzo di originalità.

Dalle origini al mito: mezzo secolo di Polo

La storia della Polo comincia nel 1975, a un anno dal debutto della Golf. Esteticamente simile a una mini-Golf, la prima Polo condivideva molto anche con l’Audi 50, un modello gemello che non ha però avuto la stessa longevità. L’affidabilità, la praticità e la robustezza della Polo la resero presto popolare: oltre un milione di esemplari venduti solo per la prima generazione, tanto da meritarsi il soprannome di “piccola formica”.

Da allora, il modello si è rinnovato più volte, attraversando epoche, gusti e stili di guida. Una delle edizioni più curiose fu la Polo Harlekin, prodotta tra il 1995 e il 1997 in circa 3.800 unità: un’auto multicolore da 45 cavalli che strappava un sorriso a ogni passaggio.

Dalle strade ai rally: il lato sportivo della Polo

Nonostante la sua immagine sobria e rassicurante, la Polo ha saputo anche mettersi alla prova nel mondo delle competizioni. Alcune versioni, come la Polo R5 da 272 cavalli, hanno raggiunto i 200 km/h, con prestazioni degne di auto sportive ben più blasonate.

Ma è nei rally che la Polo ha scritto pagine importanti della sua storia: tra il 2013 e il 2016 ha dominato il Mondiale WRC con il pilota Sébastien Ogier. Per celebrare quei successi, Volkswagen ha realizzato una versione stradale ispirata al modello da gara: la Polo R-WRC Street, con 220 cavalli e trazione anteriore, rimane ancora oggi la Polo più potente mai costruita.

Un’icona che resiste al tempo

In questi 50 anni, la Polo ha saputo rinnovarsi senza tradire i propri valori: compattezza, solidità e versatilità. È rimasta fedele a se stessa, diventando per molti non solo un mezzo, ma un simbolo di affidabilità quotidiana. Una compagna di strada che, a ogni generazione, ha saputo farsi amare.