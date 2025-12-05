Vicenza – Tenta di rubare whisky e caffé: denunciato libico

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volanti di Vicenza è intervenuto presso un supermercato in Strada Padana verso Verona, su segnalazione della locale Sala Operativa, per una presunta tentata rapina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, un uomo di probabile origine africana avrebbe spintonato una guardia giurata intervenuta per fermarlo, dandosi poi alla fuga e abbandonando sul posto quattro bottiglie di whiskey, del valore complessivo di 83 euro.

Durante le ricerche, gli agenti hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione uscire da un secondo supermercato in Viale San Lazzaro. Alla vista della Polizia, il soggetto ha tentato nuovamente la fuga a bordo di una bicicletta, opponendo resistenza agli agenti. All’interno del cestino anteriore della bicicletta è stata rinvenuta una borsa contenente nove confezioni di caffè in grani da 1 kg ciascuna, per un valore totale di 92 euro.

Accompagnato negli uffici della Questura, il soggetto è stato identificato come cittadino libico, classe 1991, senza fissa dimora in Italia.

I testimoni hanno confermato i due episodi: un addetto alla sicurezza del primo supermercato ha visto l’uomo occultare le bottiglie di whiskey e spintonare la guardia per fuggire; una dipendente del secondo supermercato ha notato l’allarme delle barriere anti-taccheggio suonare mentre l’uomo si allontanava con la borsa contenente la merce.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina e violazione del foglio di via notificato il 11 luglio 2025.