Vicenza, sorpreso a nascondere droga sul muretto: arrestato spacciatore nigeriano

Nel pomeriggio del 6 novembre 2025, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino nigeriano classe 1987 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori, transitando all’intersezione tra via da Palestrina e via Boito, hanno notato l’uomo avvicinarsi a un’autovettura di colore nero. Insospettiti dal comportamento, hanno imboccato via Boito nel senso opposto di marcia. A quel punto il soggetto, accortosi della presenza della pattuglia, si è diretto verso la recinzione di un’abitazione, appoggiando sul muretto un fazzolettino di carta, mentre l’auto nera si allontanava rapidamente.

Gli agenti sono intervenuti bloccando immediatamente l’uomo e recuperando il fazzoletto, al cui interno si trovavano 30 involucri termosaldati contenenti una sostanza granulosa di colore marrone e un involucro con sostanza bianca.

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Sono stati rinvenuti ulteriori 17 involucri termosaldati di sostanza marrone e 2 di sostanza bianca, un sacchetto in cellophane trasparente, la somma di 1.005 euro in contanti e due telefoni cellulari.

Le analisi effettuate dal personale della Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo eroina (per un peso complessivo di 6,49 grammi lordi) e cocaina (per un peso lordo di 0,72 grammi).

Considerata la quantità e la modalità di confezionamento, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.

La droga, il denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio e i due telefoni cellulari, ritenuti utili alle indagini, sono stati sottoposti a sequestro.