Vicenza, rissa fra nomadi in via Lanza: donna incinta ferita, 10-15 persone coinvolte

A Vicenza, nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.50, nel parcheggio vicino a via Lanza davanti agli ipermercati Maury’s, in zona Pomari, è scoppiata una rissa tra circa 10-15 persone. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata tra un gruppo di nomadi e in breve tempo è degenerata, richiamando l’attenzione di commercianti e residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

All’arrivo delle volanti della polizia, della polizia locale e di un’ambulanza del Suem, gli agenti hanno trovato un clima di forte tensione, con alcuni testimoni che riferiscono di aver visto donne impugnare coltelli e altri oggetti contundenti. Alcuni parlano anche di spranghe utilizzate durante lo scontro. Sembra che un camper sia riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.

Durante la rissa, una donna incinta di etnia sinti è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde; le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Al momento non è chiaro il motivo che ha scatenato l’episodio.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti della zona, che da tempo segnalano criticità legate al parcheggio, in particolare la presenza stabile di numerosi camper, considerata un fattore di rischio per la sicurezza pubblica. Alcuni esercenti sottolineano che simili episodi non sarebbero isolati, e che l’area è percepita sempre più come un punto critico per l’ordine pubblico.