Vicenza, residente colpito al volto: fermato immigrato ripreso mentre usa droga

Un cittadino ivoriano classe 1991, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria dopo aver aggredito un residente in via Sella nella serata del 13 novembre.

L’uomo, sorpreso da un abitante della zona mentre stava consumando una sostanza stupefacente, alla richiesta di allontanarsi ha reagito colpendo il residente con un pugno al volto, per poi darsi alla fuga.

La vittima aveva poco prima ripreso la scena con il proprio smartphone: il filmato, immediatamente acquisito dagli agenti delle Volanti, ha consentito insieme alla Polfer di Vicenza di riconoscere il presunto autore e attivare le ricerche.

L’uomo è stato rintracciato nel piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza dagli agenti della Polizia Ferroviaria, quindi accompagnato in Questura da un equipaggio delle Volanti. Al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.