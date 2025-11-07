Vicenza, reazione chimica in azienda: lavoratore gravemente ustionato

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di venerdì 7 novembre 2025 nello stabilimento della Rotografica Vicentina, in viale del Lavoro 20/E, nella zona industriale di Vicenza.

Un dipendente di 44 anni è rimasto gravemente ustionato a seguito di una reazione chimica sviluppatasi mentre stava lavorando a contatto con alcuni reagenti. L’uomo ha riportato ustioni al torace, a un braccio e al volto ed è stato soccorso in codice rosso dal personale del Suem 118 dell’ospedale San Bortolo.

Considerata la gravità delle lesioni, non si esclude il trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.