Vicenza – Rapina in via Torino, arrestato un 26enne tunisino già destinatario di provvedimenti di espulsione

Nel pomeriggio di ieri un cittadino straniero si è presentato all’ufficio Denunce della Questura di Vicenza riferendo di essere stato vittima di una rapina in via Torino, dove un uomo lo avrebbe minacciato con una lametta per farsi consegnare alcuni effetti personali.

Immediatamente la Centrale Operativa ha inviato sul posto gli operatori della Squadra Volante, che hanno avviato le ricerche sulla base della descrizione fornita dal denunciante. Il presunto autore del fatto è stato individuato poco dopo all’interno di un esercizio commerciale della stessa via Torino e bloccato.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto parte della refurtiva, risultata corrispondente a quanto denunciato dalla vittima. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, dove la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi fotodattiloscopici.

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino tunisino, classe 1999, pluripregiudicato, già destinatario di rintracci per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo risultava inoltre in violazione di un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e del divieto di accesso ai locali situati all’interno della cosiddetta “zona rossa”.

Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato tratto in arresto per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto presso il carcere San Pio X di Vicenza.