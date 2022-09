VICENZA – Parco della Pace: si lavora per illuminazione notturna delle ciclopedonali

La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’integrazione del sistema di illuminazione del Parco della Pace. Obiettivo: rendere fruibili in sicurezza le piste ciclopedonali dell’area verde di via Sant’Antonino anche nelle ore serali e notturne.

“Prosegue l’opera di riqualificazione del Parco della Pace – spiega l’assessore alle infrastrutture – in modo da rendere fruibile il nuovo polmone verde cittadino anche dopo il crepuscolo, soprattutto in caso di manifestazioni ed eventi che saranno organizzati nell’area. Si tratta di un lavoro importante che permetterà di vivere l’area in sicurezza nelle ore serali, specie d’inverno, quando ci sono meno ore di luce”.

Il progetto, dell’importo di 500 mila euro, prevede l’installazione di corpi illuminanti della tipologia arredo urbano in modo da coniugare l’aspetto decorativo con quello tecnico e funzionale.