Vicenza – Investono intenzionalmente con il SUV due minorenni fuori dalla discoteca. Rintracciati e denunciati due 23enni

Vicenza, 12 gennaio 2026 – È stato diffuso oggi l’esito delle indagini su un grave episodio avvenuto la notte del 23 novembre 2025, quando un quindicenne e la sua amica sono stati intenzionalmente investiti da un SUV all’uscita di una nota discoteca nella zona industriale del capoluogo berico. Tutto era iniziato all’interno del locale con un diverbio tra due coppie di avventori, apparentemente risolto con qualche insulto. All’uscita, però, il SUV ha travolto i due ragazzi, sbalzando la giovane a diversi metri di distanza, prima di allontanarsi a tutta velocità.

Le Volanti della Polizia di Stato, intervenute subito, non riuscirono a identificare il veicolo a causa di immagini poco chiare e assenza di testimoni. Al pronto soccorso del San Bortolo la ragazza, gravemente ferita, non era in grado di parlare, mentre il giovane ha raccontato l’accaduto senza fornire elementi utili sulla targa o sul modello del SUV.

Le indagini dell’UPGSP della Questura di Vicenza hanno permesso di risalire agli occupanti del veicolo attraverso le immagini interne della discoteca, i pagamenti alla cassa e ulteriori riscontri. Le vittime hanno riconosciuto senza esitazioni il conducente e la passeggera. Sul SUV cinese sono state rinvenute tracce compatibili con la dinamica dell’investimento, e il frontale presentava una vistosa ammaccatura documentata dalla Polizia Scientifica.

Al termine dell’attività investigativa, P.G., classe 1992, e il compagno coetaneo C.S. sono stati denunciati in stato di libertà: lui per lesioni personali gravi, lei per omissione di soccorso.