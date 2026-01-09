Vicenza, in aula il caso della badante accusata di avvelenamenti: due morti e diversi anziani intossicati

È iniziato oggi davanti alla Corte d’Assise di Vicenza il processo a carico di Paola Pettinà, la donna accusata di aver somministrato dosi massicce di antidepressivi e psicofarmaci agli anziani di cui si prendeva cura.

Le imputazioni sono pesanti: due omicidi, tre tentati omicidi e quattro episodi di lesioni gravissime. Secondo l’accusa, i farmaci sarebbero stati somministrati in quantità tali da provocare gravi intossicazioni, in alcuni casi con esito fatale.

L’imputata, attualmente detenuta nel carcere di Verona, non ha partecipato all’udienza. La Corte ha disposto l’acquisizione integrale degli atti dell’indagine preliminare, accettata da tutte le parti, che consentirà ai giudici di esaminare il materiale investigativo raccolto nel corso di quasi un anno di lavoro.

Il calendario processuale prevede il 26 gennaio l’audizione del luogotenente dei carabinieri Emanuele Contessa, che ha coordinato le indagini. Sono già state fissate anche ulteriori udienze, tra cui quelle dedicate ai consulenti della procura che hanno effettuato gli esami tossicologici sulle vittime, accertamenti che hanno portato anche all’esumazione di uno dei corpi.

Il processo entra ora nel vivo e dovrà fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente il territorio vicentino.