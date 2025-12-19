CRONACAVICENZA e PROVINCIA
19 Dicembre 2025 - 11.58

Vicenza – Ignora l’ordine del giudice e rientra a casa della moglie: arrestato 36enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di ordinario controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha proceduto all’identificazione di un cittadino tunisino nato nel 1989 in Contrà Burci. Dagli accertamenti effettuati tramite la banca dati SDI è emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento di rintraccio disposto a seguito dell’aggravamento di una misura cautelare.

Il soggetto era infatti sottoposto al divieto di avvicinamento all’abitazione della moglie, misura imposta per precedenti episodi di maltrattamenti. Nonostante fosse già stato allontanato dalla casa familiare su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, l’uomo aveva violato le prescrizioni facendo nuovamente accesso all’abitazione, utilizzando una copia delle chiavi ancora in suo possesso.

Alla luce della violazione accertata, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e gli è stato notificato il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Successivamente è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Ignora l’ordine del giudice e rientra a casa della moglie: arrestato 36enne | TViWeb Vicenza - Ignora l’ordine del giudice e rientra a casa della moglie: arrestato 36enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy