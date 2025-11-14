Vicenza, gira con coltello, arnesi da scasso e una bici rubata: fermato 27enne

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno di 27 anni, noto pregiudicato e senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello, strumenti da scasso e una bicicletta risultata rubata poco prima.

Nella mattinata di ieri, gli operatori della Squadra Volante hanno fermato l’uomo mentre transitava in via Brunialti a bordo di un velocipede. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino un coltello e un cacciavite, entrambi della lunghezza di circa 20 centimetri.

Avendo dubbi sulla reale proprietà della bicicletta, i poliziotti hanno effettuato una verifica tramite l’Ufficio Denunce della Questura: il mezzo risultava essere stato sottratto pochi minuti prima in via Trento.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e formalmente indagato in stato di libertà per possesso di armi, strumenti atti allo scasso e ricettazione della bicicletta rubata.