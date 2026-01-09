Vicenza, fuga tra le contrade e droga nascosta in un calzino: arrestato spacciatore

Nel corso della mattinata di ieri, 8 gennaio 2025, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Vicenza ha arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un inseguimento nel cuore del centro storico.

Durante i consueti controlli del territorio, gli agenti, mentre percorrevano via Gorizia in direzione di piazza Castello, hanno notato un soggetto che, alla vista della Volante, si è dato improvvisamente alla fuga imboccando Contrà Mure Pallamaio. I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto poco dopo in Contrà della Fascina, all’interno di una rientranza che conduce all’ingresso di un condominio.

Visibilmente affaticato e colto di sorpresa, l’uomo ha tentato di disfarsi di un calzino nero, lanciandolo oltre il cancello carraio. Recuperato dagli agenti, il calzino conteneva 35 involucri termosaldati, di cui 22 con cocaina e 13 con eroina.

Il soggetto, identificato come un cittadino nigeriano classe 1995, regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e un telefono cellulare, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio.

Gli accertamenti successivi hanno stabilito che la sostanza sequestrata ammontava complessivamente a 4,21 grammi lordi, di cui 2,33 grammi di cocaina e 1,88 grammi di eroina. Droga, denaro e smartphone sono stati posti sotto sequestro penale.

Alla luce della quantità, delle modalità di confezionamento, della zona interessata, del comportamento dell’uomo e dei precedenti specifici per reati legati allo spaccio, gli agenti hanno proceduto all’arresto. Il nigeriano è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è comparso oggi davanti al giudice per il rito direttissimo.