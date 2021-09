Vicenza For Children al luna park di Campo Marzo

Grande pomeriggio, quello di ieri, al Luna Park di Vicenza in Campo Marzo, dove gli Spettacoli Viaggianti hanno offerto ai bambini di Vicenza for Children, accompagnati dalle loro famiglie, un pomeriggio di divertimento.

Ad accogliere i fortunati l’assessore del Comune di Vicenza, Silvio Giovine, con il presidente degli Spettacoli Viaggianti, che hanno cortesemente offerto l’ingresso libero ai divertimenti proposti per la tradizionale Festa dei Oto in Campo Marzo.

“Donare un sorriso è un grande atto d’amore. Questo segno di sensibilità dimostrato dagli Spettacoli Viaggianti – commenta la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – la dice lunga sulla generosità che contraddistingue i nostri cuori. Tanti piccoli gesti, infatti, capaci di donare un sorriso. Ed in questo caso i bambin e le loro famiglie hanno restituito tanti sorrisi, che hanno riempito il cuore di chi si è adoperato per rendere possibile questo momento di divertimento e spensieratezza al Luna Park”.