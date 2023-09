Vicenza fiorita 2023, mercoledì le premiazioni

Sono stati cinquanta i cittadini e gli enti che quest’anno hanno partecipato a “Vicenza fiorita”, decorando giardini, terrazze, balconi, locali, chiostri, luoghi pubblici della città, come prevede l’iniziativa del Fai a cui il Comune di Vicenza collabora.La premiazione degli allestimenti più particolari e suggestivi è in programma mercoledì 20 settembre alle 16 alla Biblioteca internazionale La Vigna, in contra’ Porta S. Croce 3. Alla cerimonia prenderanno parte la vice sindaca del Comune di Vicenza Isabella Sala, la capodelegazione del Fai di Vicenza Alessandra Ronchi, la presidente degli Amici dei Parchi Marialuisa Manfredini e i rappresentanti di Fondazione Roi, Comune di Nove e Fai Giovani.