Vicenza – Ferito da un fendente nei pressi della stazione, trentenne in ospedale

Violenza nella serata di martedì 16 dicembre nell’area della stazione ferroviaria di Vicenza, dove un uomo di 30 anni è rimasto ferito in seguito a un’aggressione. L’episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire.

Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito all’ospedale San Bortolo con un codice di media gravità. Le lesioni, localizzate a un braccio, sarebbero compatibili con l’uso di un’arma da taglio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire agli autori dell’aggressione.