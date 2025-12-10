Vicenza – Domenica il Borgo di Santa Lucia è in festa

Una giornata di mercatini ed eventi, organizzata dalla Sezione 4 Confcommercio Vicenza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Il Tritone

Un mercatino che coinvolge una quindicina di attività della zona, musica, danza e l’incontro con associazioni che operano nel sociale. Sono gli ingredienti della “Festa di Santa Lucia”, che torna, come da tradizione, nel periodo natalizio e precisamente domenica 14 dicembre dalle ore 10.00 alle 18.00.

Sarà l’occasione per immergersi in una dei borghi più suggestivi della città, appunto il Borgo Santa Lucia, che subirà per l’occasione alcune modifiche viabilistiche (esposte a fine comunicato) così da creare lo spazio ideale per un evento che è diventato oramai una tradizione.

Ad organizzare la Festa sono i commercianti della Sezione 4 di Confcommercio Vicenza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Il Tritone.

Dalla mattina si potrà passeggiare in un originale mercatino allestito da 14 attività della via: dalla libreria al ristorante, dalla farmacia al fruttivendolo, dal bar al salone hair style fino agli studi professionali e al dentista. Tanti banchetti ai quali si uniranno anche quelli degli artigiani e hobbisti con molti prodotti a tema natalizio e non solo. Non mancheranno i gazebo della associazioni di volontariato della zona.

Ad animare il Borgo, poi, tanta musica: le danze popolari messe in scena dal Centro Diurno l’Aquilone alle 10.30; lo show di Gigi Bortoloso Show, un virtuoso della fisarmonica alle 11.30; l’esibizione dei cantanti Fiorella & Alessio Splend alle 12.30 (in replica alle 13.30 e alle 15.00). Poi spazio anche alla danza orientale con Taksim e alle danze polinesiane con Hula Ohana Italy, proposte assieme in due momenti: alle 13.00 e alle 14.30. Per arrivare infine all’esibizione conclusiva di Ciccio Corona alle 15.30.

“Ogni anno riceviamo tanti apprezzamenti per questa festa, perché si crea una bellissima atmosfera che coinvolge i cittadini, le associazioni di volontariato e i nostri operatori – afferma Federico Ceola, consigliere della Sezione Territoriale 4 Confcommercio -. Il nostro è un invito a riscoprire questo suggestivo angolo della città che ancora mantiene le caratteristiche dell’antico borgo, a conoscerne la vitalità garantita dalle attività commerciali e artigianali presenti, con l’auspicio che diventi anche un’occasione per promuovere il ruolo essenziale del commercio di vicinato nei quartieri della città”.

“A pochi passi dalla tradizionale passeggiata nel cuore del centro storico si trova il quartiere di Santa Lucia – dichiara l’assessora alle Attività Produttive e al Rilancio del Centro Storico Cristina Balbi – un luogo solitamente frequentato dai residenti della zona che ha un particolare fascino. La Festa che si terrà questa domenica è un’occasione per conoscere le realtà commerciali e di volontariato, per stare insieme e vivere l’atmosfera natalizia tra le persone recuperando consuetudini del passato che fanno bene all’anima. Invito a raggiungere il quartiere – conclude Balbi – per conoscere anche le numerose realtà commerciali nella consapevolezza che gli acquisti nei negozi di vicinato sono fondamentali per garantire la vita delle attività, linfa delle nostre città”

“L’Associazione ‘Il Tritone’ è lieta e orgogliosa di contribuire attivamente all’organizzazione della Festa di Santa Lucia – afferma Maria Teresa Basso dell’associazione Il Tritone -. Riteniamo che questa iniziativa sia un’opportunità fondamentale per celebrare e diffondere i profondi valori del Natale, quali la solidarietà e l’unione. La nostra partecipazione è motivata dalla ferma convinzione nell’importanza di valorizzare e promuovere il nostro territorio, mantenendo vive le tradizioni che ne sono il cuore pulsante”.

Maggiori informazioni sul sito www.easyvi.it, il portale turistico di Confcommercio Vicenza.

Modifiche viabilistiche: Dalle 8 alle 20 di domenica 14 dicembre in borgo Santa Lucia sarà istituto un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i veicoli dall’incrocio con viale Ridolfi all’incrocio con via Pasi e in via Zambeccari, per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della Festa di Santa Lucia. La circolazione veicolare in Borgo Santa Lucia e via Zambeccari sarà consentita solo ai residenti e agli autorizzati dall’organizzazione. Il traffico veicolare in arrivo da Borgo Scroffa sarà dirottato in via Pasi e quello in arrivo da via Astichello sarà immesso in via Cappellari, mentre il traffico in uscita da via Gaia sarà deviato verso le strade adiacenti.