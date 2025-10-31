Vicenza, discoteca di via Zamenhof chiusa per tre mesi per violazioni della sicurezza: c’è anche un ampliamento abusivo di 100 mq

Il Comune di Vicenza ha disposto la sospensione per tre mesi dell’attività di una discoteca di via Zamenhof a causa di irregolarità riscontrate sulle condizioni di sicurezza del locale.

L’intervento è scattato dopo un’ispezione della Polizia locale avvenuta lo scorso 26 ottobre alle 4.30 del mattino, durante la quale sono state accertate diverse violazioni. In particolare, una delle tre uscite di sicurezza risultava chiusa e ostruita con cancelli, fioriere e staccionate, mentre l’area esterna destinata a “spazio sicuro” per le emergenze non corrispondeva a quanto approvato dalla Commissione comunale di vigilanza e non era libera da ostacoli.

Gli agenti hanno inoltre rilevato un ampliamento abusivo di circa 100 metri quadrati dell’area dedicata a spettacolo e intrattenimento, arredata con 11 tavolini, recintata e dotata di un cancelletto di accesso e di una cassa per il pagamento delle consumazioni.

Il provvedimento di sospensione, con effetto immediato, riguarda sia l’attività di intrattenimento sia la vendita di alimenti e bevande all’interno del locale.

Il gestore avrà tre mesi di tempo per adeguarsi alle prescrizioni comunali; in caso contrario rischia la revoca dell’autorizzazione commerciale e la chiusura definitiva della discoteca.