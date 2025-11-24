Vicenza – Denunciati 3 kosovari. Nell’Audi A6 ascia, mazzetta, piede di porco, passamontagna e radio-trasmittenti

Nel corso di specifici servizi interforze disposti dal Questore per il contrasto dei furti in abitazione durante il periodo natalizio, la Polizia di Stato ha denunciato tre cittadini kosovari per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

La tarda serata di ieri, 23 novembre 2025, gli operatori della Squadra Volante hanno notato in via Quadri un’Audi A6 con targa slovena, con due passeggeri seduti nei sedili posteriori. Gli agenti hanno atteso che il conducente, all’interno di un ristorante vicino, si mettesse alla guida per procedere al controllo.

Appena il veicolo ha ripreso la marcia, la Polizia lo ha fermato e, durante il controllo, ha rinvenuto nell’abitacolo un’ascia, una mazzetta e un piede di porco. Tutti gli occupanti sono stati sottoposti a perquisizione, così come l’autovettura, all’interno della quale sono stati trovati anche torce, cacciaviti, pinze, un martinetto idraulico, radio-trasmittenti, dischi da taglio per smerigliatrici, passamontagna e guanti da lavoro. Tutto il materiale è stato sequestrato.

I tre soggetti, imparentati tra loro, sono stati accompagnati in Questura per rilievi fotodattiloscopici e formalmente indagati in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

Il Questore sta valutando l’eventuale applicazione del Foglio di Via con divieto di ritorno nel Comune di Vicenza.