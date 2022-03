VICENZA CON ‘LE IENE’ – DA LEOPOLI ALL’ITALIA, SALVATA UNA FAMIGLIA DI PROFUGHI

Anche Vicenza partecipa alla missione umanitaria lanciata dalle Iene.

Qualche giorno fa è stata accolta una famiglia in fuga dalla Ucraina. Ad attenderla al confine della Polonia, Francesco Barbuto di Vicenza, si è fatto carico del viaggio verso l’Italia,

un “salvavita” allertato e gestito dal programma televisivo Le Iene. Ad attenderli all’uscita del casello di Vicenza Nord, Luciano Mucciolo volontario dell’associazione dei Carabinieri di Quinto Vicentino che ha sostenuto l’autista telefonicamente per tutta la durata del viaggio.

La famiglia è stata ospitata in casa dei volontari dove ha potuto usufruire di una doccia e di un pranzo caldo, per far tappa,successivamente, alla tabaccheria di Ospedaletto. Lì sono stati accolti da un caloroso abbraccio della dipendente Anna, barista di origine Ucraina che assieme alla proprietaria Cinzia ha provvisto a fornire indumenti e qualche parola di conforto. Con un saluto pieno di speranza e gli occhi colmi di commozione, la famiglia è ripartita alla volta di Biella per trovare un alloggio predisposto dal Sindaco della cittadina.