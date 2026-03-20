Vicenza – Cibo senza controlli e locali nel degrado: blitz dei Carabinieri, chiusi tre negozi vicino alla stazione

Vicenza – Maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza, in collaborazione con il NAS di Padova, a tutela della salute pubblica. Nei giorni scorsi i militari hanno condotto una serie di controlli straordinari nei pubblici esercizi “etnici” della zona Stazione e Campo Marzio, portando alla chiusura di tre attività commerciali.

Durante le ispezioni, concentrate su locali gestiti da cittadini extracomunitari, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, ritenute pericolose per la salute pubblica. I controlli hanno inoltre evidenziato la mancata applicazione delle procedure HACCP e la totale assenza di tracciabilità degli alimenti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, le Autorità competenti hanno disposto la sospensione immediata delle tre attività, anche per la mancanza dei necessari titoli autorizzativi. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 50 chilogrammi di alimenti non tracciati, per un valore stimato di 2.000 euro, destinati alla distruzione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 9.000 euro.

I controlli non si sono fermati ai tre esercizi: il NAS di Padova ha esteso le verifiche ad altri 10 locali, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità, con sanzioni per 6.000 euro legate soprattutto a carenze igieniche e alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo.

Le attività ispettive proseguiranno su tutto il territorio con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela dei cittadini.

Si ricorda che i provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dal reparto operante e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, eventuali responsabilità saranno accertate solo con sentenza definitiva.