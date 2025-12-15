Vicenza celebra Beethoven con la Nona Sinfonia diretta da Roberto Abbado, by Banca delle Terre Venete

Vicenza, 15 dicembre 2025 – Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 20.45, il Teatro Comunale Città di Vicenza ospiterà un evento musicale straordinario, con la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven al centro della scena. L’esecuzione vedrà sul podio il Maestro Roberto Abbado, uno dei direttori d’orchestra più apprezzati a livello internazionale, affiancato dall’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta e dal Coro Città di Piazzola sul Brenta. La performance sarà arricchita dalla partecipazione dei solisti Johanna Winkel (soprano), Mara Gaudenzi (mezzosoprano), Santiago Sanchez (tenore) e Francesco Samuele Venuti (basso), per un totale di oltre cento artisti in scena.

«Siamo orgogliosi di sostenere un evento che coniuga eccellenza musicale e valorizzazione del territorio», ha dichiarato il Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso. «La musica classica, con capolavori come la Nona di Beethoven, rappresenta un ponte tra le generazioni e un’occasione di condivisione per tutta la comunità».

Roberto Abbado, insignito del Premio Abbiati dall’Associazione Critici Musicali Italiani, è attuale Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e dal 2026 assumerà la Direzione Musicale della Korean National Symphony Orchestra. Ha collaborato con le principali orchestre mondiali, tra cui Wiener Symphoniker, Concertgebouworkest di Amsterdam, Boston Symphony Orchestra e Orchestre National de France, dirigendo prime mondiali e produzioni liriche di rilievo e lavorando con artisti come Plácido Domingo, Yo-Yo Ma, Hilary Hahn e le sorelle Labèque.

La Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, conosciuta come “Sinfonia Corale”, rappresenta una pietra miliare della musica classica. Completata nel 1824, integra orchestra, coro e solisti, sfidando le forme tradizionali della sinfonia. I primi tre movimenti sono strumentali, mentre il quarto introduce il celebre “Inno alla Gioia” di Friedrich Schiller, simbolo universale di fratellanza e unità tra i popoli. L’opera fonde lirismo operistico, polifonia sacra, variazioni, Lied e suggestioni “alla turca”, creando un’architettura sonora di straordinaria potenza emotiva.

I biglietti sono disponibili online su https://biglietteria.tcvi.it e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza. L’ingresso è gratuito per i soci di Banca delle Terre Venete e un accompagnatore, previa prenotazione su https://www.bancaterrevenete.it/eventi fino a esaurimento dei posti.

Banca delle Terre Venete, parte del Gruppo BCC Iccrea, con sede a Vedelago (TV) e amministrativa a Vicenza, conta oltre 14.500 soci e gestisce 57 filiali tra Vicenza, Treviso, Padova, Verona e Belluno, con 107mila clienti e oltre 6,6 miliardi di euro di masse al 30 giugno 2025. Il patrimonio netto ammonta a circa 427 milioni di euro, con un CET1 ratio del 35,47%. Il Gruppo BCC Iccrea è il principale gruppo bancario cooperativo italiano e il quarto in Italia per attivi, con un totale consolidato di 166 miliardi di euro e oltre 5 milioni di clienti su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sull’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta: www.filarmoniaveneta.it.