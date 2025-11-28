Vicenza, blitz nella “zona rossa”: la Polizia smantella una base di spaccio e sequestra oltre 100 dosi di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, irregolare sul territorio vicentino, al termine di un’operazione mirata contro lo spaccio di droga nella cosiddetta “zona rossa” della città.

L’indagine, avviata dopo una serie di segnalazioni su movimenti sospetti lungo la pubblica via, è stata condotta dalla Squadra Mobile attraverso appostamenti, pedinamenti e controlli che hanno permesso di identificare l’uomo come punto di riferimento per numerosi acquirenti, alcuni già noti come consumatori abituali.

Nella giornata di ieri gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare, trovando nell’abitazione dell’indagato 111 involucri termosaldati contenenti 63,39 grammi di cocaina, oltre a un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento, 1.400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e tre telefoni cellulari.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.