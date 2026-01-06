CRONACAVICENZA e PROVINCIA
6 Gennaio 2026 - 16.59

Vicenza – Auto sbanda: ferito trasportato in ospedale dopo lo schianto contro il guard-rail

REDAZIONE
Un incidente stradale è avvenuto oggi, 6 gennaio, alle 13, a Vicenza, in viale del Sole. Una vettura di grossa cilindrata ha sbandato in prossimità di una rotatoria, urtando il guard-rail e fermandosi su di esso.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con un’autopompa e cinque operatori, mettendo in sicurezza l’auto che aveva perso numerosi liquidi. I tre occupanti sono usciti autonomamente dal veicolo, ma uno di loro è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dal SUEM 118 per accertamenti.

La polizia locale di Vicenza ha eseguito i rilievi e garantito la sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

