CRONACAVICENZA e PROVINCIA
5 Dicembre 2025 - 19.58

Vicenza – Auto in fiamme dopo uno scontro frontale: due persone in ospedale

REDAZIONE
Nel pomeriggio di oggi un violento incidente ha interessato la nuova bretella che collega viale del Sole a Costabissara, a Vicenza. Alle 16.55 i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che, in seguito a un impatto frontale tra due vetture, una delle auto ha preso fuoco.

Le squadre arrivate con autopompa e autobotte hanno utilizzato schiumogeno antincendio per spegnere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Intanto il personale del SUEM 118 ha soccorso gli occupanti delle due auto, poi trasportati all’ospedale di Vicenza per accertamenti.

La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la circolazione, rallentata durante le operazioni di soccorso.

