CRONACAVICENZA e PROVINCIA
1 Dicembre 2025 - 9.38

Vicenza, auto a fuoco a Monte Berico

REDAZIONE
I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti il 29 novembre 2025 alle ore 18.00 a Monte Berico (VI) per l’incendio di un’autovettura. Non si registrano feriti.

Le squadre, provenienti dalla sede centrale di Vicenza, hanno raggiunto il veicolo in fiamme situato presso il Museo del Santuario di Monte Berico utilizzando un’autopompa serbatoio e un’autobotte, per un totale di sette operatori.

Dopo aver messo in sicurezza l’area e domato il rogo, il personale è rientrato in sede. Le operazioni sono durate circa un’ora.

Sul posto presenti anche due pattuglie della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

