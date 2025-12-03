CRONACAVICENZA e PROVINCIA
3 Dicembre 2025 - 13.36

Vicenza, arrestato dalla Polizia di Stato uomo sorpreso con cocaina ed eroina

REDAZIONE
Nella notte scorsa, un cittadino nigeriano di 30 anni è stato arrestato dalla Squadra Volanti della Questura di Vicenza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

All’altezza della siepe che confina con via Verdi, gli agenti hanno notato l’uomo fuggire precipitò alla vista dell’autovettura di servizio in direzione Viale Roma. Dopo un inseguimento a piedi, il soggetto ha gettato un sacchetto bianco e successivamente ha rallentato fino a camminare, consentendo agli operatori di fermarlo e identificarlo.

Durante il controllo, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento evasivo e non collaborativo. Un operatore ha recuperato il sacchetto abbandonato, che conteneva 23 involucri: 10 con cocaina per un peso lordo di 1,28 grammi e 13 con eroina per un peso lordo di 2,47 grammi.

Il materiale, insieme a denaro contante e tre telefoni cellulari rinvenuti durante la perquisizione personale, è stato sequestrato.

L’uomo è stato arrestato in flagranza ai sensi dell’art. 73 co.5 DPR 309/90 e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina.

