Vicenza, arrestata in albergo una donna ricercata per numerosi furti

Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza hanno individuato e fermato una cittadina rumena del 1987 all’interno di una struttura ricettiva in viale della Pace. Sulla donna pendeva un provvedimento di esecuzione di un ordine di carcerazione legato a diverse condanne mai scontate.

Il rintraccio rientra nei servizi di controllo predisposti dal Questore di Vicenza per prevenire e contrastare episodi predatori che, negli ultimi tempi, hanno destato particolare preoccupazione tra i residenti.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe responsabile di numerosi reati contro il patrimonio commessi negli ultimi anni tra Emilia-Romagna e Veneto. Una volta portata in Questura, è stata sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici che hanno confermato la sua identità.

Al termine delle procedure è stata condotta alla Casa Circondariale di Montorio, a Verona, dove dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusione, a seguito di condanne passate in giudicato.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti investigativi per verificare se la donna avesse scelto Vicenza come base operativa per programmare nuovi reati analoghi a quelli contestati.