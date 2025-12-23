CRONACAVICENZA e PROVINCIA
23 Dicembre 2025 - 17.55

Vicenza – Alcol alla guida: quattro automobilisti finiscono nei guai

REDAZIONE
Tra il 15 e il 20 dicembre, la SIO del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre, insieme alla Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Vicenza, ha svolto una serie di controlli mirati a garantire sicurezza urbana e prevenire reati predatori nel territorio di Vicenza.

Durante l’operazione, che ha visto impegnati personale e mezzi dedicati su arterie principali, svincoli autostradali e zone soggette a degrado, sono state controllate 108 persone e 33 veicoli, effettuati 12 posti di controllo e monitorati 30 obiettivi sensibili. Controllati anche 16 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative vigenti.

Nel contesto dei servizi, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: quattro persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza alcolica, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Altre due persone sono state deferite per reati di varia natura.

