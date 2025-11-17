CRONACAPROVINCIA Vicenza
17 Novembre 2025 - 14.24

Vicenza – Aggressione in pasticceria: egiziano denunciato dopo aver colpito il titolare

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vicenza – Nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre, un 21enne cittadino egiziano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali dopo aver aggredito il titolare della pasticceria Stra di viale San Lazzaro, da poco inaugurata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che già in passato aveva tentato di accedere al locale, era probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e avrebbe colpito con una testata al volto il barista senza apparente motivo. Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato all’aggressore circa 1 grammo di hashish destinata a uso personale. La vittima dell’aggressione, cui è stato rotto il naso, si è recata al pronto soccorso

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Aggressione in pasticceria: egiziano denunciato dopo aver colpito il titolare | TViWeb Vicenza - Aggressione in pasticceria: egiziano denunciato dopo aver colpito il titolare | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy