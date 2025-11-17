Vicenza – Aggressione in pasticceria: egiziano denunciato dopo aver colpito il titolare

Vicenza – Nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre, un 21enne cittadino egiziano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali dopo aver aggredito il titolare della pasticceria Stra di viale San Lazzaro, da poco inaugurata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che già in passato aveva tentato di accedere al locale, era probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e avrebbe colpito con una testata al volto il barista senza apparente motivo. Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato all’aggressore circa 1 grammo di hashish destinata a uso personale. La vittima dell’aggressione, cui è stato rotto il naso, si è recata al pronto soccorso