Vicenza – 38enne trovato in condizioni gravissime sotto il ponte dell’ex ferrovia: diverse ferite sul corpo

Questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025, intorno alle 6, un uomo di 38 anni di origine romena, residente in Lombardia, è stato trovato gravemente ferito a terra sotto il ponte dell’ex ferrovia in via Velo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il ferito, trasportandolo in ospedale in condizioni serie. Inizialmente si era ipotizzato un incidente dovuto a eccesso di alcol, ma dalle prime verifiche mediche sono emerse lesioni al volto compatibili con un’aggressione e altre ferite che potrebbero derivare da una caduta da diversi metri di altezza.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e stabilire se si sia trattato di un’aggressione, di un incidente o di un evento accidentale. Al momento la vicenda resta avvolta nel mistero.