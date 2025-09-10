Vicentino – Uomo trovato morto in casa dal figlio. Sul corpo ferite d’arma da fuoco e lesioni da taglio. Indagini dei carabinieri

Tragedia a Montecchio Precalcino, in via San Francesco, nella frazione di Preara. Poco prima di mezzogiorno un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dal figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e tre pattuglie dei carabinieri, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, il corpo presentava una grave ferita da arma da fuoco al torace e diverse lesioni da taglio.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi del nucleo investigativo dell’Arma e del medico legale, giunti a supporto dei militari della tenenza di Dueville. Le indagini sono in corso e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il suicidio o l’omicidio.

La dinamica dell’accaduto resta quindi da chiarire, mentre i carabinieri proseguono con gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.