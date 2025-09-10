ALTO VICENTINOCRONACAPROVINCIA Vicenza
10 Settembre 2025 - 15.09

Vicentino – Uomo trovato morto in casa dal figlio. Sul corpo ferite d’arma da fuoco e lesioni da taglio. Indagini dei carabinieri

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia a Montecchio Precalcino, in via San Francesco, nella frazione di Preara. Poco prima di mezzogiorno un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dal figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e tre pattuglie dei carabinieri, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, il corpo presentava una grave ferita da arma da fuoco al torace e diverse lesioni da taglio.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi del nucleo investigativo dell’Arma e del medico legale, giunti a supporto dei militari della tenenza di Dueville. Le indagini sono in corso e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il suicidio o l’omicidio.

La dinamica dell’accaduto resta quindi da chiarire, mentre i carabinieri proseguono con gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Uomo trovato morto in casa dal figlio. Sul corpo ferite d'arma da fuoco e lesioni da taglio. Indagini dei carabinieri | TViWeb Vicentino - Uomo trovato morto in casa dal figlio. Sul corpo ferite d'arma da fuoco e lesioni da taglio. Indagini dei carabinieri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy