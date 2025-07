Vicentino – Uomo trovato morto accanto a casa dopo giorni di silenzio

Non rispondeva al telefono da almeno due giorni, e anche i vicini avevano notato la sua assenza prolungata. Nessun segnale, nessuna risposta alle chiamate degli amici, né al citofono. Un silenzio anomalo che ha fatto crescere l’ansia fino alla tragica scoperta avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 22 luglio, ad Arsiero, in via Busati Grisi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per l’uomo, un settantenne che viveva da solo. Intorno alle 16.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio per aprire la porta dell’abitazione. Ma non è stato necessario entrare: il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato all’esterno, riverso lungo il pendio a fianco della casa.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Arsiero e il personale sanitario del Suem, che ha potuto solo constatarne il decesso. In base ai primi accertamenti, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, anche se sarà l’autorità giudiziaria a confermare ufficialmente le circostanze. Una volta ottenuto il nulla osta, la salma è stata affidata al carro funebre.