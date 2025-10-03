Vicentino – Uomo di 67 anni scomparso in montagna: ricerche tra Campogrosso e Rifugio Fraccaroli
Da ieri non si hanno più notizie di un uomo di 67 anni, originario di Valdagno, che era uscito di casa per una passeggiata senza farvi più ritorno. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata nei pressi del Rifugio Campogrosso, punto di partenza di numerosi sentieri tra le Piccole Dolomiti vicentine e trentine.
L’allarme, lanciato dai familiari, ha fatto scattare un vasto piano di ricerca che da mezzogiorno di oggi ha visto impegnati il Soccorso alpino di Recoaro Terme, i vigili del fuoco di Vicenza e Trento, le stazioni trentine di Vallagarina e degli Altipiani, insieme a diversi volontari. Le squadre hanno battuto i percorsi più frequentati della zona, tra cui il Vajo dei Colori, il Boale dei Fondi, il Vallone del Pissavacca e l’area del Rifugio Fraccaroli.
In supporto anche i mezzi aerei: l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, dotato di tecnologia Imsi Catcher per la localizzazione dei telefoni cellulari, quello dei vigili del fuoco e alcuni droni.
Le ricerche, protrattesi per l’intera giornata, sono state interrotte in serata a causa del buio e riprenderanno domani mattina. Una sala operativa resta attiva per il coordinamento delle squadre.