Vicentino – Uomo cade dalle scale dopo un malore: muore in ospedale dopo due giorni

Tragedia a Torrebelvicino, dove un pensionato di 78 anni è morto questa mattina all’ospedale di Vicenza a seguito delle gravi ferite riportate in una caduta avvenuta due giorni fa all’uscita di un bar. La notizia è riportata di Vicenza.

L’incidente risale al tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre. L’uomo, che aveva trascorso del tempo con alcuni amici al bar “Casa della Gioventù”, stava lasciando il locale intorno alle 18 quando, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia locale, avrebbe accusato un improvviso malore mentre percorreva le scale esterne. La perdita di equilibrio lo ha fatto cadere violentemente, provocando un forte trauma alla testa.

Immediati i soccorsi da parte dei presenti e l’arrivo del 118, che ha trasferito l’anziano d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Nonostante gli interventi dei sanitari, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto questa mattina, mercoledì 26 novembre.

Sul posto, oltre al personale del Suem, è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, che ha eseguito i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.