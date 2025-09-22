Vicentino, uomo cade dal terrazzino e muore

TRISSINO, 22 settembre 2025 – Tragedia nella notte in una palazzina di via Da Porto, a pochi passi dagli impianti sportivi di Trissino. Un uomo di circa cinquant’anni, di origine venezuelana, ha perso la vita dopo essere precipitato dal terrazzino del suo appartamento al primo piano, dove viveva con la moglie.

L’impatto, da un’altezza di circa tre metri, gli ha provocato un grave trauma cranico che si è rivelato fatale. L’uomo è morto praticamente sul colpo, cadendo sulla corsia di cemento che separa l’edificio dal giardino.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 3 da una famiglia residente al piano superiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del Suem 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.