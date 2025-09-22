CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
22 Settembre 2025 - 10.01

Vicentino, uomo cade dal terrazzino e muore

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

TRISSINO, 22 settembre 2025 – Tragedia nella notte in una palazzina di via Da Porto, a pochi passi dagli impianti sportivi di Trissino. Un uomo di circa cinquant’anni, di origine venezuelana, ha perso la vita dopo essere precipitato dal terrazzino del suo appartamento al primo piano, dove viveva con la moglie.

L’impatto, da un’altezza di circa tre metri, gli ha provocato un grave trauma cranico che si è rivelato fatale. L’uomo è morto praticamente sul colpo, cadendo sulla corsia di cemento che separa l’edificio dal giardino.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 3 da una famiglia residente al piano superiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del Suem 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino, uomo cade dal terrazzino e muore | TViWeb Vicentino, uomo cade dal terrazzino e muore | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy