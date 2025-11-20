CRONACAVICENZA e PROVINCIA
20 Novembre 2025 - 18.03

Vicentino – Trovato morto uomo scomparso stamattina

REDAZIONE
Francesco Carollo, 88 anni, residente a Dueville, è stato rinvenuto senza vita in un canale situato all’interno di un’area boschiva vicino al parco delle Risorgive del Bacchiglione. La scoperta arriva dopo ore di ricerche coordinate dai vigili del fuoco, con il supporto delle forze dell’ordine e della protezione civile locale. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso.

L’uomo era uscito di casa questa mattina, verso le 7.30, indossando un pigiama grigio scuro e una giacca marrone, senza portare con sé il cellulare. L’ultima segnalazione lo collocava in via Sega, mentre si dirigeva verso la zona boschiva vicina al parco.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 11 dalla figlia, che aveva segnalato la scomparsa. Le ricerche si erano concentrate nelle vicinanze delle Risorgive del Bacchiglione fino al tragico epilogo.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni o avvistamenti a contattare immediatamente i carabinieri di Dueville.

