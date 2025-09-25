CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
25 Settembre 2025 - 15.34

Vicentino – Tragedia sul lavoro: camion urta una trave, operaio perde la vita

REDAZIONE
Montecchio Maggiore (Vicenza), 25 settembre 2025 – Un grave infortunio sul lavoro è costato la vita a un uomo all’interno della ditta Geoscavi di via Ponte Guà. L’incidente si è verificato oggi poco prima delle 14.

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra un camion avrebbe urtato una trave, che si è staccata precipitando sulla cabina del mezzo. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso da parte dei colleghi, per il conducente non c’è stato nulla da fare: all’arrivo del Suem, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Per ragioni di sicurezza l’azienda è stata evacuata, visto il danneggiamento riportato dalla struttura di sostegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, i carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore e i tecnici dello Spisal, che ora stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

