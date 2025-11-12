Vicentino – Tamponamento a catena: due donne incinte portate in ospedale

PIOVENE ROCCHETTE – Momenti di tensione ieri sera, 11 novembre, intorno alle 18.30, lungo via Monte Pasubio, all’altezza del civico 9, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 e la Polizia Locale dell’Alto Vicentino per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, una Ford, condotta da una 28enne di Calvene, stava viaggiando in direzione del centro di Piovene quando, per cause ancora da chiarire, ha tamponato una Tesla guidata da un 21enne residente a Santorso. L’impatto ha spinto quest’ultima vettura contro una Mercedes che la precedeva, al cui volante si trovava un 57enne, anche lui di Santorso, con a fianco la moglie di 43 anni.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Tuttavia, per precauzione, le due donne in stato di gravidanza – la conducente della Ford e la passeggera della Mercedes – sono state trasportate all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia Locale hanno sottoposto tutti i conducenti ai test alcolemici, risultati negativi. Dopo circa un’ora e mezza di lavori per i rilievi e la rimozione dei veicoli, la viabilità è stata completamente ripristinata intorno alle 20.00.

Le cause dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude un momento di distrazione o la scarsa visibilità dovuta all’orario.