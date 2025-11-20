Vicentino – Scontro tra moto e auto: centauro ferito

Un motociclista di 57 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre 2025, in un incidente avvenuto alle 18.05 lungo via Europa, nel tratto che segna il confine tra i comuni di Sarcedo e Thiene.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, identificato come B.T., stava percorrendo la strada in direzione Thiene quando, all’altezza di via Palazzina nel territorio di Sarcedo, non è riuscito a evitare l’impatto con una Fiat 500L. L’auto, condotta da P.C., 70enne residente a Thiene, avrebbe tentato di immettersi su via Europa da via Palazzina in direzione Sarcedo, quando è avvenuta la collisione. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo in codice giallo all’ospedale di Santorso. Due pattuglie del consorzio di Polizia locale Ne.Vi. hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rallentata per il tempo necessario agli accertamenti.