ALTO VICENTINOCRONACAPROVINCIA Vicenza
29 Ottobre 2025 - 15.19

Vicentino – Scontro tra due auto: tre feriti trasportati all’ospedale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sarcedo, mercoledì 29 ottobre, ore 8.30. Un violento incidente si è verificato all’incrocio tra via delle Monache e via Cà Orecchiona. Una Fiat 500X, che procedeva in direzione di via Cà Orecchiona, si è immessa sulla carreggiata andando a urtare contro una Nissan proveniente da Montecchio Precalcino.

L’impatto, particolarmente forte, ha causato gravi danni a entrambi i veicoli. I due conducenti e la passeggera della Fiat 500X hanno riportato lesioni e sono stati soccorsi dal personale del Suem 118, che li ha trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino di Thiene, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità resa difficoltosa dal traffico intenso nelle ore di punta.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Scontro tra due auto: tre feriti trasportati all’ospedale | TViWeb Vicentino - Scontro tra due auto: tre feriti trasportati all’ospedale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy