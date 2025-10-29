Vicentino – Scontro tra due auto: tre feriti trasportati all’ospedale

Sarcedo, mercoledì 29 ottobre, ore 8.30. Un violento incidente si è verificato all’incrocio tra via delle Monache e via Cà Orecchiona. Una Fiat 500X, che procedeva in direzione di via Cà Orecchiona, si è immessa sulla carreggiata andando a urtare contro una Nissan proveniente da Montecchio Precalcino.

L’impatto, particolarmente forte, ha causato gravi danni a entrambi i veicoli. I due conducenti e la passeggera della Fiat 500X hanno riportato lesioni e sono stati soccorsi dal personale del Suem 118, che li ha trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino di Thiene, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità resa difficoltosa dal traffico intenso nelle ore di punta.