Vicentino – Scontro frontale tra auto e camion: ferito un 19enne

Dueville-Sandrigo, scontro frontale tra auto e camion: ferito un 19enne

Un violento incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, lungo la strada provinciale 248, all’altezza della rotatoria con via Forni, tra la frazione di Passo di Riva di Dueville e il territorio di Sandrigo.

A entrare in collisione sono stati un’automobile e un camion. Nell’impatto ha riportato ferite il conducente della vettura, un giovane di 19 anni, soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice di media gravità.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona, rimasta rallentata per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.